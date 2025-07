FAG acontece junto com a Festa do Vinho.

O mês de julho vem com uma novidade a FAG vai promover uma edição especial do evento para homenagear a 58º edição da Festa do Vinho. Os trabalhos na Praça Dr. Alcides Mosconi começam a ser realizados no final da tarde dessa quinta-feira, 24 de julho. Comida boa, artesanato e apresentações de música ao vivo fazem parte das atrações.