Deputada federal Ana Paula Leão cria o projeto Rota Turística do Vinho do Sul de Minas

Na tarde da última sexta- feira, dia 25 de julho, Andradas recebeu a visita da deputada federal Ana Paula Leão, ela veio falar sobre o projeto de lei que cria a Rota Turística do Vinho do Sul de Minas e reconhece como manifestação cultural do país. O encontro com vitivinicultores, lideranças políticas e entidades ligadas a bebida aconteceu na Adega Muterle.