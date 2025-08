Suspensão temporária do fornecimento de aparelhos e tiras da marca OK – PRO

Profissionais da Farmácia Central e Policlínica de Andradas falam sobre os procedimentos adotados com os pacientes diabéticos após a suspensão temporária do fornecimento de glicosímetros e tiras da marca OK – PRO . A determinação veio do Governo do Estado de Minas após esses aparelhos serem interditados.