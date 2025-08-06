Casa Notícias Lenda da Cipriana vai ser contada através de um documentário com o apoio da Lei Paulo Gustavo.
Lenda da Cipriana vai ser contada através de um documentário com o apoio da Lei Paulo Gustavo.

Postado em 1 dia atrás
33 segunda leitura

Uma lenda típica de Andradas vai ser relatada através de um documentário , é a Lenda da Cipriana que se tornou muito conhecida pelos seus mistérios . O trabalho que é de responsabilidade do professor Olímpio Roberto Vieira da Silva recebeu o apoio da Lei de incentivo Paulo Gustavo.

