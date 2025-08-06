Casa Notícias Morango do amor se tornou opção nos cardápios das confeiteiras em Andradas.
Notícias

Morango do amor se tornou opção nos cardápios das confeiteiras em Andradas.

Postado em 1 dia atrás
26 segunda leitura

E o morango do amor também se tornou opção nos cardápios de outras confeiteiras. Nossa equipe de reportagem conversa com a Ully Oliveira que conheceu o doce quando recebeu encomendas durante a participação na Expofica

Veja também

Cafeicultores avaliam estragos provocados nas lavouras de café durante o mês de julho

A chuva de granizo e a geada podem interferir na redução da próxima safra …