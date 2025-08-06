Prefeitura recebeu um rolo compactador

Foi entregue oficialmente no Almoxarifado Municipal na tarde dessa segunda-feira, dia 05, um rolo compactador, viabilizado por meio de indicação do senador Rodrigo Pacheco com intermediação do deputado estadual Rodrigo Lopes.
