Prefeitura recebeu um rolo compactador

Postado em 1 dia atrás
Foi entregue oficialmente no Almoxarifado Municipal na tarde dessa segunda-feira, dia 05, um rolo compactador, viabilizado por meio de indicação do senador Rodrigo Pacheco com intermediação do deputado estadual Rodrigo Lopes.

