Casa Notícias TV Atende – Fábio Menegon foi ordenado diácono em Pouso Alegre
Notícias

TV Atende – Fábio Menegon foi ordenado diácono em Pouso Alegre

Postado em 1 dia atrás
8 segunda leitura

TV Atende – Fábio Menegon foi ordenado diácono em Pouso Alegre

Veja também

Cafeicultores avaliam estragos provocados nas lavouras de café durante o mês de julho

A chuva de granizo e a geada podem interferir na redução da próxima safra …