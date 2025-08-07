Atletas participam de peneira pela equipe paulista Inter de Limeira

A importância do esporte tanto para a saúde como para a mente . Vamos conhecer agora um Projeto muito interessante denominado Arcanjo, que incentiva os jovens a praticarem o futsal e o futebol de campo. Três atletas participaram recentemente de uma peneira pela equipe paulista Inter de Limeira e têm boas expectativas para seguir com o sonho de ser um jogador de futebol.