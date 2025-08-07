Casa Notícias Núcleo de Controle de zoonoses de Andradas passa por reforma estrutural
Notícias

Núcleo de Controle de zoonoses de Andradas passa por reforma estrutural

Postado em 21 horas atrás
17 segunda leitura

Núcleo de Controle de Zoonoses está passando por uma reforma estrutural com o objetivo de aprimorar o atendimento prestado à população e aos animais acolhidos

Veja também

Atleta de corrida de rua comemora as conquistas que teve em provas na região

A corrida de rua vem se popularizando a ganhando cada vez mais adeptos. Andradas é represe…