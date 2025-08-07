Casa Notícias Terceira reunião para discutir a segurança pública de Andradas aconteceu na Câmara Municipal
Postado em 21 horas atrás
Aconteceu na Câmara Municipal na noite desta segunda-feira, dia 4 de agosto, a terceira reunião para discutir a segurança pública de Andradas. O evento contou com a participação de autoridades locais e do estado

