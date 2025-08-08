Boneca de Andradas- Brasileirinha é desenvolvida pela Andradas tem de tudo artesanal

Desde que foi criada, em 2022, a Lei complementar Paulo Gustavo garante apoio a diversidade de expressões culturais , incentivando a produção cultural local e regional, através da contemplação com recursos financeiros a vários projetos. Um deles faz parte da AATA(Associação Tem de Tudo Artesanal) com a Boneca de Andradas – Brasileirinha.
