Casa Notícias Salgados Marli Gallo exemplo de empreendedorismo
Notícias

Salgados Marli Gallo exemplo de empreendedorismo

Postado em 18 horas atrás
34 segunda leitura

Fé, força de vontade e determinação. Esses foram os caminhos que uma família de Andradas seguiu diante dos momentos de dificuldades. Depois de muita luta no período de pandemia, hoje o negócio faz sucesso com muitos clientes. Vamos conhecer agora a história da salgaderia Marli Gallo.

Veja também

Boneca de Andradas- Brasileirinha é desenvolvida pela Andradas tem de tudo artesanal

Desde que foi criada, em 2022, a Lei complementar Paulo Gustavo garante apoio a diversidad…