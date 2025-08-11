Acácia Auto Peças comemorou a reinauguração da loja de Andradas com muitas atrações.

A Acácia Auto Peças comemorou a reinauguração da loja de Andradas com muitas atrações. A festa teve homenagens aos colaboradores, brincadeiras e a presença de um personagem especial: o robô.