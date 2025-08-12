Casa Notícias Agosto Caramelo mês de mobilização social e educação ambiental sobre causa aninal.
Agosto Caramelo mês de mobilização social e educação ambiental sobre causa aninal.

Esse mês é considerado Agosto Caramelo, campanha anual da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais para mobilização social e educação ambiental que coloca a causa animal no centro das atenções

