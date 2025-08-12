Casa Notícias Atletas do jiu- jitsu de Andradas se destacam em mais uma competição
Notícias

Atletas do jiu- jitsu de Andradas se destacam em mais uma competição

Postado em 13 horas atrás
21 segunda leitura

Atletas do jiu- jitsu de Andradas se destacam em mais uma competição. Dessa vez foi no Campeonato Brasileiro da modalidade realizado no dia 06 de julho no Ibirapuera em São Paulo.

Veja também

Inscrições abertas para o 7º Concurso Municipal de Qualidade dos Cafés de Andradas

Inscrições abertas para o 7º Concurso Municipal de Qualidade dos Cafés de Andradas …