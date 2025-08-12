Atletas do jiu- jitsu de Andradas se destacam em mais uma competição

Atletas do jiu- jitsu de Andradas se destacam em mais uma competição

Atletas do jiu- jitsu de Andradas se destacam em mais uma competição. Dessa vez foi no Campeonato Brasileiro da modalidade realizado no dia 06 de julho no Ibirapuera em São Paulo.