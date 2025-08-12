Casa Notícias Polícia Militar deteve 25 pessoas durante a Operação Linha Segura
Polícia Militar deteve 25 pessoas durante a Operação Linha Segura

Postado em 22 horas atrás
A Polícia Militar deteve 25 pessoas durante a Operação Linha Segura realizada entre 21/7 e 3/8. A ação teve como foco o combate ao uso de linhas cortantes em pipas e similares, prática que se intensifica no período das férias escolares, para prevenir acidentes e garantir o cumprimento da legislação.

