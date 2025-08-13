Casa Notícias Coleta de lixo eletrônico na Praça Dr. Alcides acontece nesta quarta-feira.
Postado em 20 horas atrás
A prefeitura de Andradas em parceria com o INATEL vai realizar nesta quarta-feira, 13 de agosto, a coleta de lixo eletrônico na Praça Dr. Alcides Mosconi ,das 09:00 às 17 horas . O objetivo é incentivar o descarte ambientalmente correto de equipamentos e componentes eletrônicos fora de uso.

