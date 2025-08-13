Entre os dias 21 e 23 de agosto acontece a festa anual do Asilo São Vicente de Paulo

Os andradenses e pessoas da região poderão se divertir com as atrações no Pavilhão do Vinho.
-
TV Atende – Esse período de pouca chuva e tempo seco exige atenção dobradas para evitar queimadasTV Atende – Esse período de pouca chuva e tempo seco exige atenção dobradas para evi…
-
Profissionais da Escola José Bonifácio prepararam um dia especial para familiares dos seus alunosProfissionais da Escola José Bonifácio prepararam um dia especial para familiares dos seus…
-
Coleta de lixo eletrônico na Praça Dr. Alcides acontece nesta quarta-feira.A prefeitura de Andradas em parceria com o INATEL vai realizar nesta quarta-feira, 13 de a…
-
Bazar da Casa Arco-Íris está com uma promoção especial peças a partir de R$ 1,00.Bazar da Casa Arco-Íris está com uma promoção especial que promete atrair muitos clientes …
-
Atletas do jiu- jitsu de Andradas se destacam em mais uma competiçãoAtletas do jiu- jitsu de Andradas se destacam em mais uma competição. Dessa vez foi no Cam…
-
Inscrições abertas para o 7º Concurso Municipal de Qualidade dos Cafés de AndradasInscrições abertas para o 7º Concurso Municipal de Qualidade dos Cafés de Andradas …
Veja também
TV Atende – Esse período de pouca chuva e tempo seco exige atenção dobradas para evitar queimadas
TV Atende – Esse período de pouca chuva e tempo seco exige atenção dobradas para evi…