Andradas conta agora com Clínica Bergamaschi com a presença de diversos profissionais

Na manhã do último sábado , dia 08 de agosto, foi inaugurada uma clínica que vai fazer a diferença em Andradas. É a Clínica Bergamaschi que conta com a presença de diversos como profissionais, médico cardiologista, enfermeiros e fisioterapeuta, que oferecem serviços especializados e com algumas novidades. Fica localizada na Galeria Via Garibaldi.