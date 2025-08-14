Andradas conta agora com Clínica Bergamaschi com a presença de diversos profissionais

Na manhã do último sábado , dia 08 de agosto, foi inaugurada uma clínica que vai fazer a diferença em Andradas. É a Clínica Bergamaschi que conta com a presença de diversos como profissionais, médico cardiologista, enfermeiros e fisioterapeuta, que oferecem serviços especializados e com algumas novidades. Fica localizada na Galeria Via Garibaldi.
