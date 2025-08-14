Casa Notícias Cineclube Andradas apresenta o filme “Um Lobo entre os Cisnes”
Cineclube Andradas apresenta o filme “Um Lobo entre os Cisnes”

Mais uma sessão no Cineclube Andradas! Nesta quinta feira, dia 14 de agosto, será apresentado o filme “Um Lobo entre os Cisnes”.

