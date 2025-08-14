Cineclube Andradas apresenta o filme “Um Lobo entre os Cisnes”

Mais uma sessão no Cineclube Andradas! Nesta quinta feira, dia 14 de agosto, será apresentado o filme “Um Lobo entre os Cisnes”.
-
Diácono Fábio Menegon é apresentado oficialmente à comunidade católica de AndradasDiácono Fábio Menegon é apresentado oficialmente à comunidade católica de Andradas durante…
-
Andradas conta agora com Clínica Bergamaschi com a presença de diversos profissionaisNa manhã do último sábado , dia 08 de agosto, foi inaugurada uma clínica que vai fazer a d…
-
Tv Atende: Psicólogo Fábio Caldas ministra palestra em Andradas sobre intuiçãoTv Atende: Psicólogo Fábio Caldas ministra palestra em Andradas sobre intuição …
-
Entre os dias 21 e 23 de agosto acontece a festa anual do Asilo São Vicente de PauloOs andradenses e pessoas da região poderão se divertir com as atrações no Pavilhão do Vinh…
-
TV Atende – Esse período de pouca chuva e tempo seco exige atenção dobradas para evitar queimadasTV Atende – Esse período de pouca chuva e tempo seco exige atenção dobradas para evi…
-
Profissionais da Escola José Bonifácio prepararam um dia especial para familiares dos seus alunosProfissionais da Escola José Bonifácio prepararam um dia especial para familiares dos seus…
Veja também
Diácono Fábio Menegon é apresentado oficialmente à comunidade católica de Andradas
Diácono Fábio Menegon é apresentado oficialmente à comunidade católica de Andradas durante…