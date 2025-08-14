Casa Notícias Diácono Fábio Menegon é apresentado oficialmente à comunidade católica de Andradas
Diácono Fábio Menegon é apresentado oficialmente à comunidade católica de Andradas

Postado em 12 horas atrás
Diácono Fábio Menegon é apresentado oficialmente à comunidade católica de Andradas durante a celebração de uma missa na Paróquia de São Sebastião realizada no último sábado, dia 09 de agosto.

