Domingo vai ser dia de mais cultura com música, dança, oficinas de arte e a gastronomia da F.A.G na praça Dr. Alcides Mosconi
Casa Notícias Domingo vai ser dia de mais cultura com música, dança, oficinas de arte e a gastronomia em Andradas
-
Santa Casa conta com uma equipe composta por diversos profissionais no centro cirúrgico.A Santa Casa segue investindo na ampliação e na qualidade dos serviços prestados à populaç…
-
Foi realizada em Andradas a coleta de lixo eletrônico uma parceria entre a prefeitura e o INATEL.Foi realizada nessa quarta-feira, 13 de agosto, a Ação de coleta de lixo eletrônico, o tra…
-
Poliesportivo Risoleta Neves passa por reformasO Poliesportivo Risoleta Neves está passando por reformas. Entre meados de setembro e outu…
-
TV Atende – Grupo reflexivo de homens Maria da PenhaTV Atende – Grupo reflexivo de homens Maria da Penha …
-
Diácono Fábio Menegon é apresentado oficialmente à comunidade católica de AndradasDiácono Fábio Menegon é apresentado oficialmente à comunidade católica de Andradas durante…
-
Andradas conta agora com Clínica Bergamaschi com a presença de diversos profissionaisNa manhã do último sábado , dia 08 de agosto, foi inaugurada uma clínica que vai fazer a d…
Veja também
Santa Casa conta com uma equipe composta por diversos profissionais no centro cirúrgico.
A Santa Casa segue investindo na ampliação e na qualidade dos serviços prestados à populaç…