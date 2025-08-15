Foi realizada em Andradas a coleta de lixo eletrônico uma parceria entre a prefeitura e o INATEL.

Foi realizada nessa quarta-feira, 13 de agosto, a Ação de coleta de lixo eletrônico, o trabalho fez parte de uma parceria da prefeitura de Andradas e o INATEL de Santa Rita do Sapucaí. A população teve a oportunidade de levar até o local celulares, computadores, impressoras entre outros itens eletrônicos.