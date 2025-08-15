Casa Notícias Grupo online auxilia pessoas com diabetes a encontrarem caminhos para melhor qualidade de vida
Grupo online auxilia pessoas com diabetes a encontrarem caminhos para melhor qualidade de vida

Postado em 8 horas atrás
O nome diabetes se tornou comum aos ouvidos dos brasileiros, mas o que realmente significa ter essa doença é algo bem mais complexo. E a doença deixou de ser apenas um problema individual para se tornar uma preocupação de saúde pública. Hoje vamos entender como a informação pode ser uma grande aliada para melhorar a qualidade de vida de quem convive com a diabetes.

