Hugo e Tiago animaram a noite de sexta-feira na Festa do Vinho
Grupo online auxilia pessoas com diabetes a encontrarem caminhos para melhor qualidade de vidaO nome diabetes se tornou comum aos ouvidos dos brasileiros, mas o que realmente significa…
Santa Casa conta com uma equipe composta por diversos profissionais no centro cirúrgico.A Santa Casa segue investindo na ampliação e na qualidade dos serviços prestados à populaç…
Foi realizada em Andradas a coleta de lixo eletrônico uma parceria entre a prefeitura e o INATEL.Foi realizada nessa quarta-feira, 13 de agosto, a Ação de coleta de lixo eletrônico, o tra…
Poliesportivo Risoleta Neves passa por reformasO Poliesportivo Risoleta Neves está passando por reformas. Entre meados de setembro e outu…
Domingo vai ser dia de mais cultura com música, dança, oficinas de arte e a gastronomia em AndradasDomingo vai ser dia de mais cultura com música, dança, oficinas de arte e a gastronomia da…
TV Atende – Grupo reflexivo de homens Maria da PenhaTV Atende – Grupo reflexivo de homens Maria da Penha …
