Poliesportivo Risoleta Neves passa por reformas

Postado em 5 horas atrás
20 segunda leitura

O Poliesportivo Risoleta Neves está passando por reformas. Entre meados de setembro e outubro, o espaço ganha nova pintura, consertos estruturais e outras iniciativas para melhor atendimento dos atletas.

