Santa Casa conta com uma equipe composta por diversos profissionais no centro cirúrgico.
Santa Casa conta com uma equipe composta por diversos profissionais no centro cirúrgico.

Postado em 5 horas atrás
A Santa Casa segue investindo na ampliação e na qualidade dos serviços prestados à população. Atualmente, o centro cirúrgico da instituição conta com uma equipe multidisciplinar composta por diversos profissionais permitindo a realização de procedimentos em várias especialidades médicas. Um dos destaques é o setor de Urologia, que conta com uma nova profissional em sua equipe.

