É lançado o documentário que traz a história de Cipriana uma lenda que resiste gerações

Você já ouviu falar da lenda da Cipriana? Essa é uma história contada pelos moradores mais antigos de Andradas, sendo passada de geração em geração. E quem ainda não conhece, pode ver todos os documentários no documentário que foi lançado nesta quinta-feira, 14 de agosto, com primeira exibição no teatro municipal.
