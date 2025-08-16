Casa Notícias É lançado o documentário que traz a história de Cipriana uma lenda que resiste gerações
Notícias

É lançado o documentário que traz a história de Cipriana uma lenda que resiste gerações

Postado em 25 minutos atrás
38 segunda leitura

Você já ouviu falar da lenda da Cipriana? Essa é uma história contada pelos moradores mais antigos de Andradas, sendo passada de geração em geração. E quem ainda não conhece, pode ver todos os documentários no documentário que foi lançado nesta quinta-feira, 14 de agosto, com primeira exibição no teatro municipal.

Veja também

Thiago Caldas Maia recebeu recentemente o título de contramestre da Capoeira Luanda

Uma grande conquista, o professor de capoeira de Andradas Thiago Caldas Maia recebeu recen…