Casa Notícias Thiago Caldas Maia recebeu recentemente o título de contramestre da Capoeira Luanda
Notícias

Thiago Caldas Maia recebeu recentemente o título de contramestre da Capoeira Luanda

Postado em 30 minutos atrás
32 segunda leitura

Uma grande conquista, o professor de capoeira de Andradas Thiago Caldas Maia recebeu recentemente o título de contramestre da Capoeira Luanda, um reconhecimento ao trabalho prestado em Andradas e também na região . A cerimônia de formatura aconteceu na cidade de Goiânia – Goiás.

Veja também

É lançado o documentário que traz a história de Cipriana uma lenda que resiste gerações

Você já ouviu falar da lenda da Cipriana? Essa é uma história contada pelos moradores mais…