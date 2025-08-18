3ª rodada do Campeonato de Futebol Amador 2025

Campo do Dallas – Grupo A

Furacão 2 x 0 Scanavachi

AAPP 2 x 0 CSA

Estádio 7 de Setembro – Grupo B

Fúria 3 x 1 Kallon

Santa Cruz 0 x 3 Estrela (WO)

Campo São Cristóvão – Grupo C

Guerreiros 8 x 0 Vermes da Bola

Vila Maganhoto 1 x 4 América

A próxima rodada acontece no dia 24 de agosto com os seguintes jogos:



Campo José Carlos Lino – Grupo D

8h30 : MAFC x União Andradense

10h30 Liberdade x Master

Campo Moretti – Grupo E

8h30 Folha Seca x Portuguesa

10h30 Atlético x JRB Icasa

Campo Scanavachi – Grupo F

8h30Vila Versilha x Nordeste

10h30 Óleo x Maricá