3ª rodada do Campeonato de Futebol Amador 2025
Campo do Dallas – Grupo A
Furacão 2 x 0 Scanavachi
AAPP 2 x 0 CSA
Estádio 7 de Setembro – Grupo B
Fúria 3 x 1 Kallon
Santa Cruz 0 x 3 Estrela (WO)
Campo São Cristóvão – Grupo C
Guerreiros 8 x 0 Vermes da Bola
Vila Maganhoto 1 x 4 América
A próxima rodada acontece no dia 24 de agosto com os seguintes jogos:
Campo José Carlos Lino – Grupo D
8h30 : MAFC x União Andradense
10h30 Liberdade x Master
Campo Moretti – Grupo E
8h30 Folha Seca x Portuguesa
10h30 Atlético x JRB Icasa
Campo Scanavachi – Grupo F
8h30Vila Versilha x Nordeste
10h30 Óleo x Maricá