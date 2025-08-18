Acidente envolvendo uma carreta foi registrado na Avenida Sílvio Monteiro dos Santos em Poços de Caldas

Na manhã de domingo (17) um acidente envolvendo uma carreta foi registrado na Avenida Sílvio Monteiro dos Santos, sentido Córrego Dantas, em Poços de Caldas.

De acordo com informações apuradas pela TV Poços, o motorista teria tentado desviar de um animal que estava na pista, perdeu o controle do veículo e acabou tombando. Na sequência, a carreta, que transportava bobinas de cabos elétricos, colidiu contra um poste na lateral da via, que se quebrou com o impacto.

Equipes de uma empresa terceirizada da DME estiveram no local para realizar os reparos necessários na rede elétrica. A pista também ficou coberta por grande quantidade de óleo, sendo necessário o uso de areia para evitar novos acidentes.

A Guarda Civil Municipal e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também compareceram para auxiliar na ocorrência. O condutor da carreta quebrou o braço, foi atendido por equipes do SAMU e levado para Santa Casa.

Foto e informações: TV Poços