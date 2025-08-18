Casa Notícias Andradas está com alerta de baixa umidade do ar
Andradas está com alerta de baixa umidade do ar

Postado em 16 horas atrás
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso de perigo potencial devido à baixa umidade do ar, com término às 20h de terça-feira, 19 de agosto.

Segundo o órgão, a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20% durante o período.

Diante desse cenário, recomenda-se que a população evite atividades físicas ao ar livre nas horas mais quentes do dia, mantenha-se hidratada e utilize umidificadores ou toalhas molhadas em ambientes fechados.

O aviso se encaixa na categoria de “Perigo Potencial”, o que significa que, apesar de os efeitos ainda não serem extremos, é importante manter a atenção e adotar medidas preventivas.

Informações : INMET
Vídeo : Pico do Gavião

