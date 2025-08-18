Autor de furto em farmácia em Espirito Santo do Pinhal é preso

Na madrugada desta segunda-feira, 18 de agosto de 2025, por volta das 03h12, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto à Farmácia, localizada na região central de Espirito Santo do Pinhal.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a porta de vidro do estabelecimento havia sido arrombada e que o alarme de segurança foi disparado. O proprietário relatou o furto de diversos perfumes, com valor estimado em R$ 6.000,00, além de danos ao patrimônio avaliados em cerca de R$ 4.000,00.

A partir da análise das imagens do sistema de videomonitoramento, o autor do crime foi identificado e localizado pela equipe policial. Durante a abordagem, ele confessou o furto, afirmando ter trocado parte dos produtos por entorpecentes e indicando o local onde havia escondido o restante.

A polícia conseguiu recuperar quatro perfumes de alto valor, os quais foram devolvidos à farmácia.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso e está à disposição da Justiça.

Informações : Policia Militar