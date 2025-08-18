Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla será realizada de 21 a 28 de agosto de 2025

Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla será realizada de 21 a 28 de agosto de 2025

A APAE de Andradas preparou uma programação especial para celebrar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, lembrada anualmente no mês de agosto. No dia 21, às 08 horas da manhã, acontece a abertura oficial na Praça Coronel Augusto de Oliveira. Depois os alunos, profissionais e familiares seguem para uma caminhada.

Também fazem parte das atividades a participação no mercado de trabalho, atividades internas, culto ecumênico, almoço no Restaurante Aldeia Velha, encerrando com o Cine Câmara no dia 28.

Neste ano o tema é “Deficiência não define. Oportunidade transforma. Inclua nossa voz!”, com o objetivo de promover ações de conscientização, inclusão, acessibilidade e o respeito às diferenças.

Foto : Arquivo/ ANTV