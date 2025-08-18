Casa Notícias Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla será realizada de 21 a 28 de agosto de 2025
Notícias

Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla será realizada de 21 a 28 de agosto de 2025

Postado em 16 horas atrás
1 primeira leitura

A APAE de Andradas preparou uma programação especial para celebrar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, lembrada anualmente no mês de agosto. No dia 21, às 08 horas da manhã, acontece a abertura oficial na Praça Coronel Augusto de Oliveira. Depois os alunos, profissionais e familiares seguem para uma caminhada.

Também fazem parte das atividades a participação no mercado de trabalho, atividades internas, culto ecumênico, almoço no Restaurante Aldeia Velha, encerrando com o Cine Câmara no dia 28.

Neste ano o tema é “Deficiência não define. Oportunidade transforma. Inclua nossa voz!”, com o objetivo de promover ações de conscientização, inclusão, acessibilidade e o respeito às diferenças.

Foto : Arquivo/ ANTV

Veja também

Acidente envolvendo uma carreta foi registrado na Avenida Sílvio Monteiro dos Santos em Poços de Caldas

Na manhã de domingo (17) um acidente envolvendo uma carreta foi registrado na Avenida Sílv…