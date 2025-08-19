Casa Notícias Agosto Dourado chama a atenção para a importância do aleitamento materno
Agosto Dourado chama a atenção para a importância do aleitamento materno

Postado em 20 horas atrás
28 segunda leitura

A amamentação é um dos períodos de maior conexão entre a mae e o bebê. Além disso, esse alimento natural proporciona benefícios por toda a vida. E é esta mensagem que ganha reforço durante o mês de agosto.

