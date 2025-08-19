Casa Notícias Agosto é o mês de vacinação antirrábica
Notícias

Agosto é o mês de vacinação antirrábica

Postado em 21 horas atrás
23 segunda leitura

Agosto é o mês de vacinação antirrábica. As equipes de saúde animal estão percorrendo a zona rural e também foram estabelecidas datas para imunizar cães e gatos na cidade.

Veja também

Bombeiros atendem ocorrência de Incêndio em residência em Andradas

Na tarde dessa segunda-feira, 18 ,os bombeiros de Andradas foram chamados para uma ocorrên…