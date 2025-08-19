Casa Notícias Bombeiros atendem ocorrência de Incêndio em residência em Andradas
Bombeiros atendem ocorrência de Incêndio em residência em Andradas

Postado em 20 horas atrás
Na tarde dessa segunda-feira, 18 ,os bombeiros de Andradas foram chamados para uma ocorrência de incêndio em residência, na rua Timbiras, Bairro Leandro Previato.

Os militares se depararam com a residência aberta e alguns móveis carbonizados em seu interior.
Antes da chegada dos bombeiros, os vizinhos tentaram controlar a situação retirando os móveis da casa e jogando água.

Ninguém ficou ferido e a edificação não sofreu danos estruturais.
Os trabalhos duraram cerca de 30 minutos e foram utilizados aproximadamente 300 litros de água.

Informações e fotos : Corpo de bombeiros.

