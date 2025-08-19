Movimento Praça é Independente aconteceu neste domingo

Um domingo diferente na Praça Dr. Alcides Mosconi, foi realizado nesse dia 18, o Movimento A Praça é Independente, o evento reuniu música, dança, arte e gastronomia da FAG.
Bombeiros atendem ocorrência de Incêndio em residência em AndradasNa tarde dessa segunda-feira, 18 ,os bombeiros de Andradas foram chamados para uma ocorrên…
Policia Militar localiza drogas em Andradas com apoio do cão de Poços de CaldasNessa segunda -feira,18 durante uma operação batida policial na Rua Aimores, a Viatura Pol…
Agosto Dourado chama a atenção para a importância do aleitamento maternoA amamentação é um dos períodos de maior conexão entre a mae e o bebê. Além disso, esse al…
Agosto é o mês de vacinação antirrábicaAgosto é o mês de vacinação antirrábica. As equipes de saúde animal estão percorrendo a zo…
TV Atende – Cuidados com o tempo seco com o médico Márcio Eli PontesTV Atende – Cuidados com o tempo seco com o médico Márcio Eli Pontes …
Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla será realizada de 21 a 28 de agosto de 2025A APAE de Andradas preparou uma programação especial para celebrar a Semana Nacional da Pe…
