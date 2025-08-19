Casa Notícias Movimento Praça é Independente aconteceu neste domingo
Movimento Praça é Independente aconteceu neste domingo

Postado em 21 horas atrás
Um domingo diferente na Praça Dr. Alcides Mosconi, foi realizado nesse dia 18, o Movimento A Praça é Independente, o evento reuniu música, dança, arte e gastronomia da FAG.

