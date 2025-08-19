Policia Militar localiza drogas em Andradas com apoio do cão de Poços de Caldas

Nessa segunda -feira,18 durante uma operação batida policial na Rua Aimores, a Viatura Policial avistou dois indivíduos abaixados no meio do mato mexendo em alguns saquinhos plásticos, quando avistaram a viatura saíram correndo em direção a uma mata existente no local.

Foi solicitado apoio das Moto Patrulhas que deslocaram no rastreamento, sendo o menor visto na Rua Vítor Diogo Doutor após sair de um matagal. Ao ser abordado deu inicio novamente a fuga e lançou parte das drogas na garagem de uma residência.

Após condução do menor, foi feito contato com a Ronda Ostensiva com Cães do Tático Móvel de Poços de Caldas, que se dirigiram ate o pasto da rua Aimores e com a ajuda dos cães localizaram mais 16 Pinos de Cocaína e uma balança de precisão que estavam escondidos no meio mato.

Diante dos fatos o menor apreendido foi encaminhado para a Santa Casa e em seguida para a Delegacia de Andradas, juntamente com os materiais apreendidos. O outro autor que é maior de idade se evadiu foi qualificado no Refs.

Informações e foto : Polícia Militar.