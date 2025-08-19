Casa Notícias Policia Militar localiza drogas em Andradas com apoio do cão de Poços de Caldas
Notícias

Policia Militar localiza drogas em Andradas com apoio do cão de Poços de Caldas

Postado em 20 horas atrás
2 primeira leitura

Nessa segunda -feira,18 durante uma operação batida policial na Rua Aimores, a Viatura Policial avistou dois indivíduos abaixados no meio do mato mexendo em alguns saquinhos plásticos, quando avistaram a viatura saíram correndo em direção a uma mata existente no local.

Foi solicitado apoio das Moto Patrulhas que deslocaram no rastreamento, sendo o menor visto na Rua Vítor Diogo Doutor após sair de um matagal. Ao ser abordado deu inicio novamente a fuga e lançou parte das drogas na garagem de uma residência.

Após condução do menor, foi feito contato com a Ronda Ostensiva com Cães do Tático Móvel de Poços de Caldas, que se dirigiram ate o pasto da rua Aimores e com a ajuda dos cães localizaram mais 16 Pinos de Cocaína e uma balança de precisão que estavam escondidos no meio mato.

Diante dos fatos o menor apreendido foi encaminhado para a Santa Casa e em seguida para a Delegacia de Andradas, juntamente com os materiais apreendidos. O outro autor que é maior de idade se evadiu foi qualificado no Refs.

Informações e foto : Polícia Militar.

Veja também

Bombeiros atendem ocorrência de Incêndio em residência em Andradas

Na tarde dessa segunda-feira, 18 ,os bombeiros de Andradas foram chamados para uma ocorrên…