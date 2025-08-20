5º edição da Caminhada Vocacional em Andradas

A Paróquia de São Sebastião e a Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida se uniram para realizar a Quinta edição da Caminhada Vocacional. Será no próximo sábado, dia 23 de agosto, com a participação dos coroinhas, acólitos e as crianças da catequese. Toda comunidade está convidada para prestigiar.
-
Grande número de peregrinos passaram por Andradas durante o trajeto do Caminho da FéGrande número de peregrinos passaram por andradas nos últimos meses durante o trajeto do C…
-
Colégio Junqueira realiza mais uma edição da Feira de CiênciasO Colégio Junqueira realizou na última semana mais uma edição da Feira de Ciências, o even…
-
Bombeiros atendem ocorrência de Incêndio em residência em AndradasNa tarde dessa segunda-feira, 18 ,os bombeiros de Andradas foram chamados para uma ocorrên…
-
Policia Militar localiza drogas em Andradas com apoio do cão de Poços de CaldasNessa segunda -feira,18 durante uma operação batida policial na Rua Aimores, a Viatura Pol…
-
Agosto Dourado chama a atenção para a importância do aleitamento maternoA amamentação é um dos períodos de maior conexão entre a mae e o bebê. Além disso, esse al…
-
Movimento Praça é Independente aconteceu neste domingoUm domingo diferente na Praça Dr. Alcides Mosconi, foi realizado nesse dia 18, o Movimento…
Veja também
Grande número de peregrinos passaram por Andradas durante o trajeto do Caminho da Fé
Grande número de peregrinos passaram por andradas nos últimos meses durante o trajeto do C…