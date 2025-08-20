Casa Notícias 5º edição da Caminhada Vocacional em Andradas
5º edição da Caminhada Vocacional em Andradas

A Paróquia de São Sebastião e a Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida se uniram para realizar a Quinta edição da Caminhada Vocacional. Será no próximo sábado, dia 23 de agosto, com a participação dos coroinhas, acólitos e as crianças da catequese. Toda comunidade está convidada para prestigiar.

