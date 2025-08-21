Casa Notícias Concurso de redação promove o debate e a reflexão sobre a violência contra a mulher
Concurso de redação promove o debate e a reflexão sobre a violência contra a mulher

Postado em 20 horas atrás
Concurso de redação nas escolas vai promover o debate e a reflexão sobre a violência contra a mulher . A ação faz parte da Campanha de conscientização Agosto Lilás.

