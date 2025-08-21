Visitas guiadas são oferecidas no arquivo municipal de Andradas

Um projeto educativo bem interessante está sendo desenvolvido no Parque Municipal de Andradas, através do arquivo municipal. Pessoas de todas as idades desvendam a história e conhecem patrimônios, além do contato com a natureza.
-
CONSEP realiza reunião com o tema Segurança Pública no trânsitoCONSEP realizou na noite dessa quarta-feira, 21, uma reunião com o tema : Segurança Públic…
-
Quando ocorrem os incêndios, os moradores das propriedades vizinhas acabam ficando assustados.Quando ocorrem os incêndios, os moradores das propriedades vizinhas acabam ficando assusta…
-
Período seco aumenta casos de queimadas em vegetaçãoApenas no último fim de semana o Corpo de Bombeiros recebeu 565 chamadas para combater inc…
-
TV Atende – André Bergamin Presidente do Lar da Criança faz uma avaliação da Festa do Vinho.TV Atende – André Bergamin Presidente do Lar da Criança faz uma avaliação da Festa d…
-
Concurso de redação promove o debate e a reflexão sobre a violência contra a mulherConcurso de redação nas escolas vai promover o debate e a reflexão sobre a violência contr…
-
Tv Atende – Coordenador da Apae fala sobre a prestação de contas da Festa do Vinho.Tv Atende – Coordenador da Apae fala sobre a prestação de contas da Festa do Vinho. …
Veja também
CONSEP realiza reunião com o tema Segurança Pública no trânsito
CONSEP realizou na noite dessa quarta-feira, 21, uma reunião com o tema : Segurança Públic…