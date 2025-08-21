Casa Notícias Visitas guiadas são oferecidas no arquivo municipal de Andradas
Visitas guiadas são oferecidas no arquivo municipal de Andradas

Postado em 20 horas atrás
25 segunda leitura

Um projeto educativo bem interessante está sendo desenvolvido no Parque Municipal de Andradas, através do arquivo municipal. Pessoas de todas as idades desvendam a história e conhecem patrimônios, além do contato com a natureza.

