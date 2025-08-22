Casa Notícias CONSEP realiza reunião com o tema Segurança Pública no trânsito
Notícias

CONSEP realiza reunião com o tema Segurança Pública no trânsito

Postado em 4 horas atrás
37 segunda leitura

CONSEP realizou na noite dessa quarta-feira, 21, uma reunião com o tema : Segurança Pública no trânsito, o evento foi uma parceria com a Polícia Militar Rodoviária que reforça a importância da realização de ações educativas e medidas de prevenção aos acidentes nas rodovias da região.

Veja também

Quando ocorrem os incêndios, os moradores das propriedades vizinhas acabam ficando assustados.

Quando ocorrem os incêndios, os moradores das propriedades vizinhas acabam ficando assusta…