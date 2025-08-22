Casa Notícias Período seco aumenta casos de queimadas em vegetação
Período seco aumenta casos de queimadas em vegetação

Apenas no último fim de semana o Corpo de Bombeiros recebeu 565 chamadas para combater incêndios em vegetação em todo o Estado. Em Andradas o trabalho foi intenso em uma ocorrência registrada nesta quarta-feira

