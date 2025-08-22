Casa Notícias Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla
Notícias

Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

Postado em 16 horas atrás
30 segunda leitura

De 21 a 28 de agosto, é celebrada em todo o Brasil a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, uma data instituída para promover o debate sobre a inclusão, os direitos e a valorização das pessoas com deficiência na sociedade.

Veja também

CONSEP realiza reunião com o tema Segurança Pública no trânsito

CONSEP realizou na noite dessa quarta-feira, 21, uma reunião com o tema : Segurança Públic…