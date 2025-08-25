Casa Notícias Artistas de teatro e fotógrafos celebram seus dias com o compartilhamento de experiências
Notícias

Artistas de teatro e fotógrafos celebram seus dias com o compartilhamento de experiências

Postado em 22 horas atrás
20 segunda leitura

Em 19 de agosto lembramos de parabenizar dois profissionais importantes para a cultura: o fotografo e o artista de teatro. Em Andradas as homenagens foram através de atividades nas escolas.

Veja também

Em Pouso Alegre estúdio de bateria oferece oportunidade de aprendizados com grandes profissionais

Entre os instrumentos que complementam o rock e outros gêneros musicais está a bateria. E …