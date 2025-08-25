Câmara na Tv – Resumo da 15ª Sessão Ordinária
-
Em Pouso Alegre estúdio de bateria oferece oportunidade de aprendizados com grandes profissionaisEntre os instrumentos que complementam o rock e outros gêneros musicais está a bateria. E …
-
Artistas de teatro e fotógrafos celebram seus dias com o compartilhamento de experiênciasEm 19 de agosto lembramos de parabenizar dois profissionais importantes para a cultura: o …
-
Campanha de conscientização Agosto Lilás estudantes participam de concurso de redaçãoEstamos celebrando a campanha que relata a importância de ações de conscientização para ev…
-
Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e MúltiplaDe 21 a 28 de agosto, é celebrada em todo o Brasil a Semana Nacional da Pessoa com Deficiê…
-
CONSEP realiza reunião com o tema Segurança Pública no trânsitoCONSEP realizou na noite dessa quarta-feira, 21, uma reunião com o tema : Segurança Públic…
-
Quando ocorrem os incêndios, os moradores das propriedades vizinhas acabam ficando assustados.Quando ocorrem os incêndios, os moradores das propriedades vizinhas acabam ficando assusta…
Veja também
Em Pouso Alegre estúdio de bateria oferece oportunidade de aprendizados com grandes profissionais
Entre os instrumentos que complementam o rock e outros gêneros musicais está a bateria. E …