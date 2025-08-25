Casa Notícias Campanha de conscientização Agosto Lilás estudantes participam de concurso de redação
Notícias

Campanha de conscientização Agosto Lilás estudantes participam de concurso de redação

Postado em 22 horas atrás
55 segunda leitura

Estamos celebrando a campanha que relata a importância de ações de conscientização para evitar a violência contra a mulher, é o Agosto lilás. Em Andradas a Secretaria de Educação e a Polícia Civil lançaram um concurso de redação com a participação dos alunos dos sétimos anos das escolas públicas e privadas do município . A nossa equipe de reportagem conversou com alguns estudantes que relataram a participação escrevendo os textos reflexivos

Veja também

Em Pouso Alegre estúdio de bateria oferece oportunidade de aprendizados com grandes profissionais

Entre os instrumentos que complementam o rock e outros gêneros musicais está a bateria. E …