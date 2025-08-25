Campanha de conscientização Agosto Lilás estudantes participam de concurso de redação

Estamos celebrando a campanha que relata a importância de ações de conscientização para evitar a violência contra a mulher, é o Agosto lilás. Em Andradas a Secretaria de Educação e a Polícia Civil lançaram um concurso de redação com a participação dos alunos dos sétimos anos das escolas públicas e privadas do município . A nossa equipe de reportagem conversou com alguns estudantes que relataram a participação escrevendo os textos reflexivos