Casa Notícias Andradas foi contemplada com a construção de 96 apartamentos o programa Minha Casa Minha Vida
Notícias

Andradas foi contemplada com a construção de 96 apartamentos o programa Minha Casa Minha Vida

Postado em 21 horas atrás
33 segunda leitura

Andradas foi contemplada com a construção de 96 apartamentos através do programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 2, em parceria da Prefeitura Municipal com a Caixa Econômica Federal. Todos os detalhes do processo foram apresentados na manhã desta segunda-feira durante um café da manhã com a Imprensa e convidados.

Veja também

Corrida Passos para a liberdade e o encontro Mamaço acontece domingo, 31 de agosto.

Um evento que vai realçar o combate a violência contra a mulher e a importância de incenti…