Andradas foi contemplada com a construção de 96 apartamentos através do programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 2, em parceria da Prefeitura Municipal com a Caixa Econômica Federal. Todos os detalhes do processo foram apresentados na manhã desta segunda-feira durante um café da manhã com a Imprensa e convidados.
Casa Notícias Andradas foi contemplada com a construção de 96 apartamentos o programa Minha Casa Minha Vida
-
Corrida Passos para a liberdade e o encontro Mamaço acontece domingo, 31 de agosto.Um evento que vai realçar o combate a violência contra a mulher e a importância de incenti…
-
TV Atende – Deputado Estadual Rodrigo Lopes fala sobre investimentos na zona rural de Andradas.TV Atende – Deputado Estadual Rodrigo Lopes fala sobre investimentos na zona rural d…
-
Exposição fotográfica celebra o Agosto DouradoFoi realizada na manhã do último sábado dia 23, no Salão de Festas Balão Mágico uma Exposi…
-
Igreja Católica celebra em agosto o mês das vocaçõesTradicionalmente em agosto a Igreja Católica celebra em agosto o mês das vocações, criado …
-
Tradicional Festa do Asilo é encerrada com o desfile de donativos pelas ruas da cidadeA tradicional Festa do Asilo São Vicente de Paulo se encerrou nesse domingo, dia 24, com o…
-
TV Atende – Prefeita Margot Pioli – Lançamento do Programa Habitacional de Andradas.TV Atende – Prefeita Margot Pioli – Lançamento do Programa Habitacional de And…
Veja também
Corrida Passos para a liberdade e o encontro Mamaço acontece domingo, 31 de agosto.
Um evento que vai realçar o combate a violência contra a mulher e a importância de incenti…