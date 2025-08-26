Casa Notícias Exposição fotográfica celebra o Agosto Dourado
Exposição fotográfica celebra o Agosto Dourado

Postado em 21 horas atrás
28 segunda leitura

Foi realizada na manhã do último sábado dia 23, no Salão de Festas Balão Mágico uma Exposição fotográfica que celebrou a campanha Agosto Dourado. O evento foi uma parceria com o projeto Maternar da Santa Casa de Andradas .

